Поставки российской нефти по морю упали до рекордно низкого уровня

Экспорт российской нефти по морю снизился до рекордно низких значений. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что падение экспорта упало на 37% — это рекордно низкий показатель с февраля 2022 года. Новый антирекорд был зафиксирован в первые дни июня — 2,67 миллионов барр. в сутки. При этом еще в конце мая этот показатель составлял 3,66 миллиона барр. в сутки. Кроме того, упал и менее волатильный четырехнедельный средний показатель.

Согласно подсчетам источника, снижение объемов отгрузок затронуло почти все российские экспортные терминалы сырой нефти. Исключением стали только терминалы в Мурманске и на Сахалине. Главными импортерами нефти из России все еще остаются Индия и Китай.

При этом в Bloomberg не смогли назвать «четкую причину» такого резкого спада. Как предполагает агентство, к падению экспорта могли привести улучшение соответствия России целевому показателю добычи ОПЕК+, либо восстановительные работы на НПЗ.

Ранее российские нефтяники пожаловались в Верховный суд на тайное изъятие активов.