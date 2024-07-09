Управляющий директор Ozon ушел из компании

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков покинул компанию, чтобы сосредоточиться на других проектах. Об этом он сообщил РБК.

Как объяснил изданию Беляков, его уход из Ozon связан с желанием "взять паузу, отдохнуть и сосредоточиться над важным проектом в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов", которую он возглавляет.

"Это были очень динамичные три года, и в какой-то момент понимаешь, что нужен отдых. Никаких подводных течений, никаких проблем в компании, которые меня подтолкнули к этому решению, не было. Как мне кажется, внутри Ozon у нас получилось создать команду, которая сможет продолжить развивать компанию и отрасль без меня", - приводит РБК слова Белякова. "Сергей Беляков больше трех лет развивал важные стратегические инициативы, прежде всего в области взаимодействия с органами государственной власти, и много сделал для появления и развития стандартов и институтов функционирования всей ecom-отрасли", - отметил изданию представитель Ozon.



Беляков стал управляющим директором Ozon в 2021 году. В 2012-2014 годах занимал должность замглавы Минэкономразвития, в 2018-2021 годах был председателем президиума Ассоциации компаний розничной торговли.