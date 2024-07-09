Производители мяса в России стали чаще использовать запрещенную добавку

Российские производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенную добавку для увеличения массы продуктов - микробную трансглютаминазу (мТГ), известную как мясной клей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

"Ежегодно Роспотребнадзор на базе современных лабораторных центров исследует около 2 млн проб пищевой продукции на более чем 7,5 тыс. показателей, включая микробную трансглютаминазу", - рассказали изданию в Роспотреабнадзоре. Как отметили в ведомстве, в 2023 году эту добавку обнаружили в 25 пробах - молочной, мясной, продуктах переработки мяса птицы и продукции для детского питания. Это в два раза выше, чем в 2022 году. При этом за первое полугодие 2024 года зафиксировали 28 таких случаев, отмечают "Известия" со ссылкой на реестр проверок.



"По действующему законодательству микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве", - приводит издание комментарий пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что этот фермент используют недобросовестные производители при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения (склеивания) животных и растительных белков.

Как уточняет газета со ссылкой на данные реестра проверок, эту добавку нашли в продукции таких производителей, как ООО "Комбинат "Дубки", ООО "Мясоперерабатывающий комплекс "Атяшевский", ООО "Алтайская Буренка", ООО "Мясокомбинат Митэк", АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", АО "Брянский мясокомбинат", ООО ПК "Айсберг люкс", а также других предприятий. Чаще всего добавку применяли для производства сосисок, колбасы и творога.

На ситуацию обратили внимание в Общественной потребительской инициативе и направили обращение в Генпрокуратуру. В нем общественники отметили, что и научно, и юридически зафиксировано, что потребление пищевой продукции с этой добавкой наносит вред здоровью.

"С введением моратория возможности органов надзора пресекать обращение и применение данной добавки существенно ограничились. Как результат, практика распространения на рынке и добавления в пищевые продукты запрещенного фермента стала почти повсеместной и нескрываемой", - сказал изданию глава ОПИ, зампред общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов.



Обращение в Роспотребнадзор также направил комитет Госдумы по охране здоровья.