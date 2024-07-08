Минюст внес компанию Venajan Demokratian Puolesta в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло финскую компанию Venajan Demokratian Puolesta в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России добавило в реестр нежелательных организаций литовскую неправительственную организацию SOTA media ("СОТА медиа"), ранее признанную нежелательной Генпрокураторой России. По данным Генпрокуратуры, распространяемые этой организацией материалы являются откровенными попытками дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в публикациях искажаются события в стране с целью создания напряжения и раздражения в российском обществе.