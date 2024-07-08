В России предсказали падение спроса на руководителей

В России к 2029 году упадет спрос на сотрудников из категории «руководители», но вырастет потребность в специалистах высшей квалификации. Об этом сообщило РБК со ссылкой на расчеты, проведенные экспертами Министерства труда и социальной защиты для нацпроекта «Кадры».

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Потребность в начальниках уменьшится на 533,2 тысячи человек. Причем сильнее всего, на 200 тысяч, в сфере оптовой торговли и ремонта. Кроме того, на 100 и 79 тысяч человек сократится спрос в сегментах обрабатывающих производств и строительстве соответственно.

Спрос на специалистов высшей квалификации вырастет на 1,39 миллиона человек. Особенную нужду в них покажут секторы финансов, информационных технологий, торговли, операций с недвижимостью. Однако в государственном управлении и военной безопасности потребность в таких кадрах, пусть и незначительно (на 10 тысяч), но уменьшится.

На 859,6 тысячи человек вырастет спрос на квалифицированных рабочих промышленности и строительства и на 502,3 тысячи на специалистов средней квалификации. В последнем случае, активнее всего сотрудников будут искать для сфер строительства, торговли и здравоохранения. Потребность в операторах установок и машин увеличится почти на полмиллиона.

По мнению руководителя направления «карьера и навыки» в hh.ru Марины Дороховой, падение спроса на руководителей связано с трендом на построение горизонтальных связей между работниками и рост их профессиональной мобильности. Как следствие, снижается необходимость в строгих иерархических структурах, а значит управленцев нужно все меньше. Кроме того, сказывается массовое внедрение электронного документооборота, развитие автоматизации производств и беспилотной техники.

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова объяснила прогнозируемые тенденции цифровизацией и внедрением в производство новых технологий. Например, в торговле терминалы сменяют кассиров и продавцов.

Решать проблему кадрового дефицита нацпроект предполагает через развитие целевого набора мигрантов, повышение занятости инвалидов и ветеранов, а также через развитие системы стажировок.

До этого профессор Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин прогнозировал, что Россия сможет справиться с проблемой нехватки трудовых ресурсов «в лучшем случае» к 2030 году. До этого продолжит ощущаться серьезный кадровый дефицит. Особенно в промышленном секторе.

По некоторым данным, в 2023 году дефицит кадров в России дошел почти до пяти миллионов человек. Такое положение дел объясняют сложной демографической ситуацией, последствиями мобилизации, а также растущей активностью компаний из сегмента электронной коммерции.