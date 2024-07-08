«Яндекс» подал заявку на регистрацию нового товарного знака

"Яндекс" подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию нового товарного знака YDEX. Об этом говорится в базе ведомства.

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Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, регистрация товарного знака связана с тем, что название YDEX будет являться новым тикером, под которым будут торговаться акции МКПАО "Яндекс".

Мосбиржа ранее решила включить в первый котировальный уровень бумаг обыкновенные акции МКПАО с 15 мая, а еще 1 апреля был получен листинг на площадке. Торги акциями МКПАО "Яндекс" стартуют 10 июля.

Продажа "Яндекса"

Бывшая головная компания "Яндекса" Yandex N.V. 5 февраля 2024 года объявила о продаже бизнеса "Яндекса" консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Основным владельцем станет ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Yandex N.V. как продавец активов по итогам сделки получит сумму, которая эквивалентна не менее 230 млрд рублей в юанях. Закрытие сделки по продаже бизнеса "Яндекса" пройдет в два этапа, первый - был закрыт в мае 2024 года, второй - семь недель спустя.

"Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов - Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии. В свою очередь, российский "Яндекс" сохранит права на все технологии и предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

7 марта стало известно, что акционеры Yandex N.V. - головной компании российского "Яндекса" - на собрании одобрили его продажу. Закрытие первого этапа сделки - выкупа закрытым паевым инвестиционным фондом "Консорциум. Первый" до 68% в МКПАО "Яндекс" - состоялось в мае этого года. Ожидается, что сделка будет закрыта в июле.