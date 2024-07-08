Дальневосточный минтай отправится в Узбекистан

Русская рыбопромышленная компания создала совместное предприятие с узбекистанской «Фиш Ярд». По мнению экспертов, такой шаг может означать в том числе прицел на экспорт российской рыбопродукции в Центральную Азию.

Во Владивостоке в июне зарегистрировано новое предприятие – ООО «Дальневосточные промыслы». Доли в компании поделены поровну между ООО «Ост Инвест Холдинг» (учредитель Русской рыбопромышленной компании) и «Фиш Ярд» (Узбекистан). Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Отмечается, что основной вид деятельности новоиспечённой компании— переработка рыбы. По мнению экспертов, в перспективе совместное предприятие может понадобиться как для экспорта российской рыбопродукции в Узбекистан, так и для импорта промыслового оборудования. Официальных комментариев пока нет.

РРПК — крупный производитель рыбы, владеет квотами на 376 тыс. тонн рыбы, из которых 330 тыс. тонн приходится на минтай. На долю компании, по собственным оценкам, приходится 15% его общероссийского вылова.