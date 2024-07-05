Нефтяному гиганту предсказали миллиардную потерю

Британский нефтяной гигант Shell может потерять до одного миллиарда долларов. Такой прогноз опубликовало издание Financial Times («FT»).

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Убытки ждут компанию из-за того, что остановился завод по производству биотоплива в Роттердаме. Это был один из крупнейших проектов концерна по переходу на альтернативную энергетику. Предполагалось, что предприятие будет перерабатывать отходы в биодизель и авиатопливо. Однако из-за сложной ситуации на мировом рынке концерн приостановил работу над этим проектом. Есть мнение, что такой шаг будет стоить Shell от 600 миллионов до миллиарда долларов.

Завод, строительство которого одобрили еще в 2021 году, давно отставал от графика. Производство надеялись запустить уже в апреле, но потом компания заявила, что эксплуатация начнется лишь во второй половине десятилетия. В настоящее время на мировую цену биотоплива давит избыточное предложение на рынке и низкий спрос.

Предполагалось, что завод в Роттердаме будет производить около 820 тысяч тонн биотоплива в год из использованного кулинарного масла и животных жиров. Компания обещала, что это сократило бы выбросы углекислого газа почти на три миллиона тонн в год. Такой же эффект дал бы отказ от эксплуатации одного миллиона автомобилей.

До этого Shell отвергла стратегию быстрого отказа от нефти. Та подразумевала, что концерн приведет свои среднесрочные цели по сокращению выбросов углекислого газа в соответствие с Парижским соглашением по климату. Руководство нефтяного гиганта заявило, что ждет роста спроса на топливо и не готово к быстрому энергопереходу.

Тогда же, в мае 2024 года, норвежский фонд национального благосостояния (второй по величине акционер концерна) призвал Shell отчитаться о новых климатических целях. Однако компания ответила, что Парижское соглашение противоречит принципам эффективного управления и интересам акционеров.