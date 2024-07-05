Суд в Польше по рассмотрении обращения "Газпрома" подтвердил принятое в июле 2020 года решение польского антимонопольного органа оштрафовать компанию за отказ предоставить документы по финансированию строительства "Северного потока - 2", тем не менее, сумма штрафа была снижена с 213 млн злотых (€50 млн) до 174,5 млн злотых (чуть более €40 млн).

Об этом сообщила порталу Puls Biznesu пресс-секретарь Суда по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Малгожата Челох.

"Суд постановил подтвердить решение председателя Комитета конкуренции и защиты потребителей от 2020 года, т.е. штраф за непредоставление информации в ходе разбирательства по созданию консорциума для финансирования строительства газопровода Nord Stream 2. <...> Суд снизил сумму штрафа до немногим более 174 млн злотых", - отметила представительница суда.



Представляющий интересы "Газпрома" адвокат Анджей Цеглярский сообщил порталу, что компания не исключает подачу апелляции на решение польского органа правосудия.

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) в июле 2020 года уведомил российский холдинг о наложении такого штрафа "за непредоставление ранее запрошенной антимонопольным органом Польши информации в рамках указанного антимонопольного расследования". В августе того же года "Газпром" обжаловал это решение в компетентном суде Польши.

В Польше заявили о возможном аресте платежей в адрес «Газпрома»

Расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку - 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie польский регулятор инициировал в 2018 году. По его итогам ведомство предъявило обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта. По мнению регулятора, "Газпром" без предварительного согласия управления заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая в результате может привести к ограничению конкуренции. Осенью 2020 года UOKiK по итогам расследования принял решение оштрафовать "Газпром" и сотрудничающие с ним пять компаний на $7,6 млрд и $61 млн соответственно. Это самый большой антимонопольный штраф в истории регулятора, он равен 10% годового оборота каждой из компаний.