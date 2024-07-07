Владелец галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем подаст на банкротство

Компания «Торговая галерея», на балансе которой находится комплекс «Модный сезон» на Охотном Ряду, собирается подать заявление о собственном банкротстве. Об этом сообщил РБК.

По данным издания, уведомление о намерении объявить банкротство 2 июля гендиректор компании направил в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В свою очередь в уведомлении на портале «Федресурс» сообщается, что с соответствующим заявлением компания должна будет обратиться в арбитражный суд. Обращение необходимо направить в течение месяца.

В РБК подчеркнули, что эксклюзивный комментарий «Торговой галереи» на момент публикации получить не удалось.

В июне сообщалось, что приставы проводили действия по передаче принадлежащей бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, а также торговой галереи «Модный сезон» на Охотном Ряду государству.