Белорусское вино стало чаще завозиться в Россию

Российские дистрибьюторы нарастили закупки вина из Белоруссии, в частности продукцию Минского завода виноградных вин (МЗВВ), многие названия марок которого совпадают либо схожи с западными брендами. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на данные российских дистрибюторов.

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Издание обратило внимание данные Росаккредитации, в которых указаны марки вин МЗВВ, которые получил право экспортировать «Винтренд Ритейл Групп» (ВРГ) — среди них «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг».

Одним из подобных примеров также является название игристого вина «Глера Спуманте Экстра Драй» — это название схоже с Glera Spumante Extra Dry от итальянской винодельни Villa degli Olmi.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что так как Белоруссия никогда не славилась виноделием, вино с похожими названиями может быть предметом реэкспорта, а МЗВВ используется как логистическое плечо между реальным производителем и дистрибутором.

Его мнение не поддержал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, который назвал подобную схему нерентабельной.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Белоруссии в прошлом году увеличился до рекордных $46,5 млрд.

Ранее Южная Корея расширила список товаров, запрещенных для экспорта в РФ и Белоруссию.