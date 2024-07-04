Стала известна реакция банков на санкции против российского аналога SWIFT

Зарубежные банки не стали отключаться от российского аналога SWIFT после введения против него санкций в конце июня 2024 года, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, которые приводит РБК, участники продолжают подключаться к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая используется для внутренних и трансграничных переводов. Такую реакцию она связывает с тем, что для большинства банков санкции не стали неожиданностью.

Думаю, в большинстве своем [они] предполагали такое развитие событий, поэтому мы видим, что большинство участников остались в системе работать, - говорит она.



Ранее Bloomberg сообщил, что страны «Большой семерки» и чиновники Евросоюза начали работу над новым пакетом антироссийских санкций. Обсуждается возможность ввода ограничений в отношении банков, которые для обхода уже существующих ограничений пользуются при расчетах Системой передачи финансовых сообщений Банка России.

Анонсировано повышение страхового лимита по вкладам и счетам россиян

При этом в правительстве РФ обсуждают создание новой системы для получения и отправки платежей по линии Россия — Китай, сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Сейчас, по его словам, платежи за экспорт и импорт проходят с помощью китайской системы CIPS. Работать же с российской системой передачи финансовых сообщений (СПФС) сложнее, говорит омбудсмен.