ЦБ осенью пересмотрит список системно значимых банков
Банк России осенью обновит список системно значимых банков, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на полях Финансового конгресса Банка России.
"Мы список системно значимых банков регулярно обновляем. Осенью мы обновим этот список. Системную значимость рассматриваем в разных аспектах. Посмотрим, нужно провести анализ, как изменилась ситуация за этот год с точки зрения системной значимости", - сказала она, отвечая на вопрос о возможном пересмотре списка системно значимых банков на фоне сокращения деятельности отдельных "дочек" иностранных кредитных организаций в РФ.