Microsoft запустила новый этап увольнений сотрудников по всему миру

Компания Microsoft начала новый этап увольнений, в результате которого были сокращены разработчики по всему миру. Об этом сообщает портал GeekWire.

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Точное количество уволенных сотрудников не разглашается. Достоверно известно, что от реструктуризации пострадали инженер-программист Кенни Кроски и технический менеджер Кори Эберт, о чем они рассказали в своих соцсетях.

Представитель Microsoft в беседе с журналистами подчеркнул, что такие организационные изменения являются стандартной практикой для управления бизнесом и поддержания его конкурентоспособности.

В июне текущего года корпорация уже объявила об увольнении приблизительно 1000 сотрудников, включая персонал, работающий над проектом HoloLens 2 и в отделах Azure for Operators и Mission Engineering. До этого было объявлено о сокращении еще 1,9 тыс. сотрудников из подразделений Activision Blizzard и Xbox. В результате компанию покинули президент Blizzard Майк Ибарра и ее сооснователь Аллен Адам.

Штат корпорации пополнился новыми сотрудниками в период пандемии, однако в конце 2023 года в Microsoft работало около 227 тыс. человек, что на 5 тыс. меньше, чем в 2022 году.