Российские нефтяники пожаловались на тайное изъятие активов

Российские нефтяники пожаловались в Верховный суд на тайное изъятие активов. О просьбах компаний «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» со ссылкой на материалы иска Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и Александру Клячину сообщает РБК.

В обращении «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» называют себя «собственниками незаконно изъятых компаний» и просят председателя Верховного суда предотвратить противоправные действия. Они называют поводом для обращения нарушения судебной процедуры, и лишение ответчиков возможности обжаловать незаконные судебные акты. Так, их дело в отношении прав на акции и доли в уставном капитале, а также об обращении взыскания на активы до сих пор не поступило в кассационный суд, но было рассмотрено Замоскворецким судом с нарушением правил подведомственности.

Истцы утверждают, что суд постановил «тайно, без извещения и привлечения к делу собственников долей и акций» изъять у них 80 нефтяных компаний, и их владельцы не смогли отстоять свои права. Якобы, формальным поводом для изъятия компаний стало наличие у них налоговой задолженности, поэтому им отказали в проведении налоговой и иных экспертиз.

«Это даже не национализация, а обычная экспроприация активов. Национализация подразумевает компенсацию, а суды отбирают активы бесплатно, придумывая любые предлоги в желании удовлетворить иски Генеральной прокуратуры», — пояснил адвокат Павел Хлюстов.



В ноябре 2022 года заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев подал иск к нефтяной компании «Русь-Ойл», Алексею Хотин и Александру Клячину. Надзорный орган заподозрил их в уклонении от уплаты налогов. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд постановил взыскать с ответчиков 192 миллиарда рублей и обратить в доход государства акции нефтяного холдинга «Русь-Ойл», а также доли компаний, входящих в его структуру (в нее входят такие компании, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и другие юридические лица).