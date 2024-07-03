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У Молдавии осталось газа только на две недели

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что его страна располагает запасами газа, которых хватит только на две недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

У Молдавии осталось газа только на две недели
© РИА Новости

Такое заявление Речан сделал отвечая на вопрос о том, обеспечит ли страна газом своих граждан, если прекратится транзит. По его словам, власти Молдавии уже работают над увеличением резервов.

«В резервах у нас есть обязательный объем газа, но этого хватает всего на две недели. Сейчас у нас должна быть стратегия по обеспечению доступа к свободному рынку, чтобы закупить там газ по самой низкой цене», — заявил Речан.

Премьер также добавил, что Молдавия также не останется без электричества, если прекратит покупать ее у Приднестровья.

«У Молдавии есть технические возможности и необходимые контракты, чтобы импортировать электроэнергию из Румынии. Главное — позаботиться о гражданах на левом берегу Днестра», — добавил он.

Ранее стало известно, что Украина за месяц импортировала электричества больше, чем за весь 2023 год.