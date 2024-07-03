У Молдавии осталось газа только на две недели

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что его страна располагает запасами газа, которых хватит только на две недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

Такое заявление Речан сделал отвечая на вопрос о том, обеспечит ли страна газом своих граждан, если прекратится транзит. По его словам, власти Молдавии уже работают над увеличением резервов.

«В резервах у нас есть обязательный объем газа, но этого хватает всего на две недели. Сейчас у нас должна быть стратегия по обеспечению доступа к свободному рынку, чтобы закупить там газ по самой низкой цене», — заявил Речан.



Премьер также добавил, что Молдавия также не останется без электричества, если прекратит покупать ее у Приднестровья.

«У Молдавии есть технические возможности и необходимые контракты, чтобы импортировать электроэнергию из Румынии. Главное — позаботиться о гражданах на левом берегу Днестра», — добавил он.



Ранее стало известно, что Украина за месяц импортировала электричества больше, чем за весь 2023 год.