Дерипаска рассказал, когда вернется 2007 год

России потребуется порядка 12 лет на то, чтобы построить «экономику мечты», сопоставимую с той, что была в 2005-2007 годах, заявил предприниматель Олег Дерипаска. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, экономическое положение России в 2005-2007 годах было идеальным. Он добавил, что возвращение к экономическим параметрам и механизмам тех лет возможно.

«Да, это будет сложно, да, будет лет двенадцать этого тяжелого пути, после адаптации и всех остальных, так сказать, восстановлений. Но мы опять сможем построить экономику мечты», — отметил Дерипаска.



Бизнесмен отметил, что следует сохранить управленческие ресурсы, частный бизнес, не дать их подсушить на фоне текущей внутренней и международной повестки, а затем воспользоваться накопленным результатом.

По его оценке, значительный потенциал роста имеет в России рынок облигаций. Кроме того, можно вспомнить о приватизации — в настоящее время 75% компаний владеет государство, резюмировал предприниматель.

Напомним, что перед кризисом 2008 года стоимость строительных активов Дерипаски оценивалась в $8 млрд. В дальнейшем, по словам экспертов, крупные строительные компании, принадлежащие ему, оказались на грани банкротства. Кроме того, различные кризисы ударили по основе состояния предпринимателя — «Русалу».