Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 12,2 млн баррелей и на 28 июня составили 448,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что такой объем запасов примерно на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 17:35 мск августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,13%, до $86,71 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе росла на 0,13%, до $83,32 за баррель.