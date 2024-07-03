Герман Греф призвал усилить мотивацию бизнеса для инвестиций

В России нужно создать мотивацию для бизнеса вкладывать в производство, для этого нужна эффективная работа государственных институтов, заявил президент-председатель правления Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.

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«Если мы говорим про источники инвестиций, у нас с источниками инвестиций все очень неплохо, в этом смысле мы самодостаточные. Нам нужно создать мотивацию, чтобы бизнес хотел инвестировать в расширение производства и тут работа институтов является ключевой», — заявил Греф.



По его словам, речь идет прежде всего о защите прав собственности.

«Мы заново осознаем насколько важна работа различных институтов в финансовой сфере: будут ли они защищать права каждого собственника», — сказал Герман Греф.



Он посетовал, что можно эффективно работать, но не в совсем верном направлении.

«На сегодняшний день тема стоит очень остро, иногда подвергаются сомнению такие базовые институты как пробретательская давность (собственности бизнесом, — прим. «Ленты.ру»), институт добросовестного приобретения, и даже институт залогов, «который везде и всегда считается священной коровой. Банки и заемщики становятся беспомощными в таком случае, а бизнес будет инвестировать в развитие производства и технологий, если правила игры будет всем понятны», — прокомментировал глава Сбербанка.



Очень важный фактор — наличие конкуренции во всех секторах экономики, остальное является прикладной проблемой, считает Греф. Он указал на перекос, который сейчас наблюдается в экономике России. Сейчас средства больше аккумулируются в государственный бюджет, но это краткосрочный результат, в то время как частные инвестиции от 1,5 до 2,5 раза более эффективны, чем государственные.