Стоимость завода смазок "Лукойла" в Волгограде превышает $1 млрд

Инвестиции в комплекс "Лукойла" по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей в Волгограде превышают 1 млрд долларов, сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"В настоящее время "Лукойл" реализует очень важный проект для всей нашей страны, связанный с импортозамещением и непосредственным производством высокотехнологических смазок, в том числе охлаждающих жидкостей. Общий объем инвестиций сегодня превышает 1 млрд долларов предварительно, это уже на сегодняшний день", - сказал он.



Губернатор отметил, что проект реализуется по графику, идут подготовительные работы.

В феврале 2024 года компания "Лукойл" сообщила о старте строительства завода по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей в Волгограде. Комплекс сможет производить до 70 тыс. тонн продукции в год, строительство планируется завершить в 2026 году. Площадь застройки составляет 27,9 тыс. кв. м.