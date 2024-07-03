Fix Price перерегистрировался с Кипра в Казахстан

Ретейлер Fix Price решился на перерегистрацию в Международном финансовом центре Астаны. Так, регистрация в соответствии с законодательством Кипра прекратилась, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на компанию.

© РИА Новости

Компания регистрируется под официальным названием FIX PRICE GROUP PLC. Напомним, что ретейлер стал лидером рейтинга Forbes самых выгодных франшиз в России с инвестициями в открытие франчайзинговой точки от 5 миллионов рублей по итогам 2024 год.

Ранее совет директоров ретейлера Fix Price (FIXP) одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в размере ₽9,84 на одну глобальную депозитарную расписку/акцию (с учетом применимых налогов и сборов). Общая сумма дивидендов - ₽8,4 млрд.

До этого российское юрлицо ретейлера Fix Price — ООО «Бэст Прайс» — получило разрешение от подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на выплату дивидендов в размере ₽9,8 млрд.