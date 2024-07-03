Аналитики оценили, продолжится ли неожиданный рост акций «Газпрома»

В акциях «Газпрома» происходит краткосрочный рост — бумаги, вероятно, не принесут дивидендов в этом или в следующем году, считают опрошенные Forbes аналитики.

После обвала акции «Газпрома» начали неожиданно расти — на этой неделе бумаги прибавили в стоимости около 9%, достигнув отметки 126,6 рубля. Во вторник «Газпром» и вовсе стал лидером среди всех компонентов индекса Мосбиржи.

В конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания нарастит поставки газа в Китай — по оценкам компании, Россия станет самым крупным поставщиком газа в эту страну.

Впрочем, эксперты не считают, что заявление компании о росте поставок в Китай — не очень значимый фактор для акций «Газпрома». Резкий рост может объясняться тем, что акции стоили очень дешево.

В «Т-Инвестициях» считают, что сейчас в акциях «Газпрома» происходит лишь краткосрочный рост, связанный с длительной коррекцией бумаг с момента отказа от дивидендов. При этом эксперты не ждут дивидендов от компании в 2024 или 2025 году — без них «Газпром» остается неинтересным для инвестиций.

В «Цифра брокер» также называет инвестиционный кейс «Газпрома» «непривлекательным». В «БКС Мир инвестиций» придерживаются нейтрального взгляда на акции и прогнозирует целевую цену на 12 месяцев на уровне 150 рублей.

Инвестиционный виджет