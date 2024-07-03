Apple внедрит своего человека в совет директоров создателей ChatGPT

Руководитель App Store и экс-глава маркетинга Apple Фил Шиллер присоединится к совету директоров OpenAI в качестве наблюдателя. Об этом сообщает Bloomberg.

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Шиллер будет выполнять функции наблюдателя, что предоставит ему возможность участвовать в заседаниях совета, но без права голоса. Этот шаг является значимым для Apple, так как компания планирует интегрировать ChatGPT в собственные операционные системы.

Назначение Шиллера следует за недавним появлением в совете представителя Microsoft, что отражает растущее влияние крупных инвесторов и партнеров в управлении OpenAI. Однако, как считают эксперты, наличие представителей двух технологических гигантов в совете ИИ-компании может внести определенную сложность в координацию планов развития. Как отмечает Bloomberg, такая практика редка для руководства Apple, которое обычно не занимает мест в советах директоров в партнерских компаниях.

Об интеграции ChatGPT в iOS и другие операционные системы Apple было объявлено в рамках июньской конференции WWDC. ИИ-функции в iPhone должны заработать до конца 2024 года или в начале следующего года.