В Ozon ответили на слухи о проблемах с доставкой товаров из КНР

Маркетплейс Ozon не сталкивался с проблемами при оформлении заказов из КНР. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом представители Ozon прокомментировали информацию о том, что маркетплейс испытывает трудности с доставкой товаров из этой азиатской страны. По их словам, в настоящее время клиенты продолжают беспрепятственно покупать товары из-за границы.

«Никаких сложностей с тем, чтобы оформить заказ, нет и не было», — подчеркнули в пресс-службе.



В компании добавили, что сейчас на маркетплейсе представлены более 18 млн товаров из-за рубежа. При этом сроки их доставки в РФ не изменились и все еще составляют около двух недель, уточнили представители Ozon.

3 июля газета «Коммерсантъ» сообщили, что компания столкнулась с проблемами в сфере трансграничной торговли. Причиной якобы послужило решение китайских банков ужесточить проверку контрагентов из РФ и запрет Европейского союза (ЕС) на использование российского аналога платежной системы SWIFT.

Также журналисты рассказали, что из-за изменения порога беспошлинного ввоза товаров для частных лиц с $1000 до $200 российские маркетплейсы были вынуждены уменьшить ассортимент иностранных товаров. В том числе это касается Ozon, подчеркивалось в материале.