ФАС выдала предупреждение «большой тройке» операторов из-за Крыма

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения МТС, Мегафон и Билайн. Речь идет о взимании дополнительной платы (помимо абонентской) при нахождении абонента в Крыму, сообщили в пресс-службе ведомства. Российская газета

«Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя», — говорится в публикации. Газета.Ru

При этом, как уточняется в сообщении, с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона. ТАСС