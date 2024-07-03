ФАС выдала предупреждение «большой тройке» операторов из-за Крыма

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение сотовым операторам МТС, "Мегафон" и "Билайн" за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС выдала предупреждения операторам связи МТС, "Мегафон" и "Билайн". Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя", - сказано в сообщении.



При этом, как уточняется в сообщении, с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.