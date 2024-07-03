Ozon столкнулся со сложностями с расчетами за товары из Китая

У российских маркетплейсов возникли проблемы взаиморасчета при доставке товаров из Китая. Это обусловлено ужесточением процедуры контроля контрагентов, сообщает «Коммерсант».

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В Ozon подчеркнули, что с весеннего периода многие зарубежные банки, в частности китайские, решили усложнить процедуры внутреннего контроля контрагентов, которые отправляют продукцию в РФ.

Кроме того, отмечается, что проблемы при доставке возникают на фоне введенного Евросоюзом в конце июня этого года запрета на использование Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ — российского аналога международной системы SWIFT. Представитель Ozon заявил, что усложнившиеся трансакции являются одним из факторов исчезновения на российских онлайн-площадках дорогой техники из КНР.

Ранее первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил об увеличении торговли между РФ и Китаем на 7% с января по апрель. По его словам, между РФ и КНР наблюдается и рост грузооборота. Как уточнил представитель ФТС, страны превысят показатель в 300 млн т в 2024 году.