В «Аэрофлоте» перерабатывают 100% формы бортпроводников

Группа «Аэрофлот» в 2023 году сократила выбросы CO2 от авиаперевозок до 75,8 грамм на пассажирокилометр. Об этом свидетельствуют данные о деятельности компании в области устойчивого развития, опубликованные в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

Отмечается, что этот показатель на 9,1% меньше по сравнению с 2022 годом. Также в компании сообщили, что в прошлом году на 6,2% снизилось потребление авиационного топлива и составило 23,8 грамм на пассажирокилометр. Как уточнили в пресс-службе «Аэрофлота», это обусловлено высокой загрузкой кресел.

Также в прошлом году «Аэрофлотом» были сокращены до 256,8 тонн закупки бумаги. Этот показатель на 4,6% ниже, чем в 2022 году, и на 28,6% ниже 2020 года.

В компании сообщили, что 100% формы бортпроводников направлялось на переработку. Также на повторную переработку было отправлено 3 тонны наушников, 215 тонн газет и журналов, 76 тонн стеклянной тары. При этом сотрудниками офисов в 2023 году было собрано 43,8 тыс. пластиковых бутылок, 4.9 тыс. алюминиевых банок и 1,3 тонны макулатуры.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что годовой пассажиропоток группы составил 47,3 млн человек, что на 16,3% больше, чем в 2022 году. При этом на 25,4% увеличился пассажирооборот и составил 123,4 млрд пассажиро-километров (пкм).

Общее количество рейсов группы «Аэрофлот» в прошлом году составило 314 тыс., увеличившись на 9%. Занятость кресел также находилась на рекордных уровнях и составила 87,5%.