Большинство российских фирм оказалось не защищено от хакеров

Большинство российских компаний – 95% – оказались уязвимы перед хакерами. В фирмах установили полный контроль над IТ-инфраструктурой, сообщает ТАСС со ссылкой на Positive Technologies.

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Тестирования на проникновение были проведены в прошлом году. Подчеркивается, что почти во всех компаниях удалось получить учетные данные сотрудников и несанкционированный доступ к важной конфиденциальной информации, включая интеллектуальную собственность и служебную переписку.

Для проникновения в локальную сеть потребовался как минимум один день. Однако средний срок для реализации цели (получение доступа) составил 10 дней.

Ранее Генпрокуратура оценила долю киберпреступности среди всех видов регистрируемых в РФ преступлений в 38,2%. За первые четыре месяца текущего года удельный вес всех киберпреступлений в структуре преступности за год увеличился с 31,8% до указанного выше уровня. Так, к значению аналогичного периода прошлого года их массив показал рост на 17,4% (до 240,9 тыс.).