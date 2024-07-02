Рынок IPO на Гонконгской бирже упал до минимума за 20 лет

Объем размещения акций и конвертируемых облигаций в Гонконге снизился до $1,5 млрд в I полугодии 2024 года, что на 35,2% ниже, чем в первом полугодии 2023 года. Однако активность на рынке IPO неуклонно росла от квартала к кварталу. Во втором было привлечено $856,4 млн, что на 39,8% больше, чем в первом. При этом количество первичных размещений акций увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим кварталом.

Секторы телекоммуникаций, IT, потребительских рынков и здравоохранения лидировали на рынке по объему привлеченных средств. Сеть чайных магазинов Sichuan Baicha Baidao Industrial привлекла на бирже $2,46 млрд, что является крупнейшим IPO в Гонконге в этом году.

«Глобальная активность на рынках капитала затруднена возросшей неопределенностью, в основном из-за геополитических конфликтов и беспрецедентного числа выборов по всему миру. Тем не менее, некоторые рынки начинают демонстрировать признаки восстановления», – считает руководитель отдела рынков капитала и профессиональной практики KPMG China Пол Лау.



Перспективы проведения IPO на Гонконгской фондовой бирже улучшились после того, как привлечение средств до минимума в первой половине года, считают в South China Morning Post. Издание указывает, что спрос будет со стороны более чем 100 компаний, отложивших IPO в 2023 году, и крупных китайских эмитентов, которым регулятор материковой части Китая рекомендует получить листинг в Гонконге. Это будет стимулировать рынок IPO в Гонконге во второй половине 2024 года.

«Ряд наших международных корпоративных клиентов из Азии, Ближнего Востока и Европы выразили заинтересованность в размещении акций в Гонконге. Они считают Гонконг идеальным рынком для IPO после того, как узнали, что их акции, зарегистрированные в Гонконге, могут быть проданы инвесторами с материковой части через Stock Connect», — рассказывает Джон вице-президент UBS по странам Азии Джон Ли Чен-Квок.



По мнению UBS, многие международные компании стремятся разместить свои акции в Гонконге, поскольку трансграничные торговые связи с материковым Китаем делают город «идеальным рынком для IPO».