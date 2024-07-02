Прибыль российских компаний выросла на четверть

Данные на аналитическом портале ФНС свидетельствуют о росте прибыли российских предприятий в 2023 году. Она увеличилась на 23% к уровню 2022-го, до 38,2 трлн рублей, передают «Известия».

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По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиля Ахмадеева, рост прибыли демонстрируют фирмы, которым не требуются существенные капитальные затраты или расходы.

Генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин указал на снижение доходов компаний в прошлом году - на 36%, до 814 трлн рублей. Это обусловлено рестрикциями, введенными Западом, пояснил он. Организации вынуждены заниматься перестройкой логистических и производственных процессов, подчеркнул эксперт.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что с 2021 года по первый квартал 2024 года доля внедрений зарубежных систем снизилась с 90% до 23%, российских — возросла с 9% до 68%.