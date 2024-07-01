Итальянский банк попросил приостановить сокращение присутствия в России

Итальянский банк UniCredit SpA попросил Европейский суд общей юрисдикции приостановить процесс сокращения своего присутствия в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что UniCredit также попросил суд предоставить разъяснения по поводу требования сокращения присутствия в России, которые ранее были предъявлены Европейским центральным банком. Пока эти разъяснения не получены, банк хочет заморозить выполнение этих требований. При этом в UniCredit добавили, что банк разделяет позицию Европейского суда о присутствии в России.

«UniCredit разработал ряд стратегий по сокращению присутствия в России, в результате чего объем трансграничных рисков снизился на 91%, страновых — на 65%. Эти факты доказывают, что UniCredit полностью разделяет мнение ЕЦБ о важности сокращения присутствия в России», — рассказали в банке.



Ранее Европейский центральный банк назвал главные угрозы для стабильности бюджета Евросоюза.