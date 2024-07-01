С Google взыскали 10 млрд рублей в пользу российской «дочки»

Арбитражный суд Москвы взыскал с Google International LLC около десяти миллиардов рублей в пользу российской «дочки» — ООО «Гугл». Об этом сообщает «РИА Новости».

Заявление против Google подал конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский. Он требовал признать незаконными сделками перечисление российским подразделением почти 9,5 миллиардов рублей дивидендов в адрес американской компании и в бюджет налогов на эти средства в размере 500 миллионов рублей. Суд удовлетворил его требование.

На основе данного решения с Google взыскали сумму, которую российская «дочка» выплатила в рамках сделок, то есть десять миллиардов рублей, в конкурсную массу ООО «Гугл».