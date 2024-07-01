Поддержавший теракт на Крымском мосту бренд возобновил продажи в РФ

На российских маркетплейсах снова начали продавать косметику британского косметического бренда с украинскими корнями Lamel, передает РИА Новости.

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Напомним, что осенью 2022 года компания положительно восприняла новость о теракте, совершенном на Крымском мосту. В социальных сетях она назвала день теракта праздничным «днем хлопка».

Согласно утверждению Минпромторга РФ, бренд поддержал террористические действия в РФ. После этого компания решила прекратить продажи продукции в стране. Товары этого бренда были выведены из магазинов ряда сетей. При этом сейчас на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» можно найти продукцию марки. Ее представляют индивидуальные предприниматели и магазины.

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Ранее участники сессии, посвященной национальным косметическим брендам на ПМЭФ-2024, заявили, что российская парфюмерно-косметическая отрасль ищет новые направления сбыта, осваивая рынки других стран.