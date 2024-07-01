Суд арестовал спиртовой завод уехавшего из России водочного магната

Тамбовский районный суд арестовал по иску Генпрокуратуры расположенный в городе спиртовой завод «Амбер Талвис» водочного магната Юрия Шефлера, уехавшего из России. Об этом сообщает РБК. Lenta.ru

В материале говорится, что спирт с завода в Тамбовской области поступал на предприятие в Латвии. «Амбер Талвис» на 72,9% принадлежит люксембургской Amber Beverage Group Holdings (владельцем которой является Шефлер), еще 25,5% — у Росспиртпрома, а оставшаяся доля у неназванных физлиц. Газета.Ru

Дело, в рамках которого были выданы исполнительные листы на арест активов, поступило в Тамбовский районный суд 21 июня. Судьей выступает Александра Дюльдина. Она же указана в выписке Единого государственного реестра налогоплательщиков на имущество «Амбер Талвис». Ura.Ru