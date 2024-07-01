Air France потеряла десятки миллионов евро из-за Олимпиады в Париже

Авиакомпания Air France-KLM заявила, что оценивает потери в летний сезон в €160-180 миллионов из-за того, что пассажиры не хотят летать в Париж на фоне Олимпиады.

Об этом пишет Bloomberg.

«Air France и Transavia France сталкиваются с сокращением ожидаемых на летний сезон доходов из-за Олимпийских игр 2024 года в Париже. Трафик в/из французской столицы ниже, чем ожидалось, и ниже, чем в другие крупные европейские города», — сообщили в авиакомпании.



Сейчас Air France-KLM оценивает потенциальные потери выручки в размере от €160 до 180 миллионов за период с июня по август 2024 года.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Олимпийские мероприятия будут проходить на 35 площадках, разбросанных по Парижу, парижскому пригороду и ещё девяти городам Франции.