В приложении Альфа–Банк в понедельник, 1 июля, был зафиксирован сбой.

Неполадки произошли около 11 утра. Пользователи не могут войти в приложение.

В середине июня российский оператор сотовой связи МТС подвергся самой мощной за год кибератаке. Сообщалось, что атака производилась одновременно из Китая, Польши, Эквадора, Испании и Турции. В нападении участвовали порядка 20 тысяч устройств.

Помимо этого, в конце мая произошел сбой в работе сервиса доставки СДЭК. Выдача и отправка посылок были приостановлены во избежание ошибок при ручной работе. По данным внутреннего расследования, на текущем этапе подтверждается, что сбой в работе логистического оператора СДЭК был вызван внешним воздействием.