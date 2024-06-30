Названы причины роста цен на крепкий алкоголь в России

Во второй половине 2024 года в России вырастут цены на коньяк, бренди и водку, рассказали эксперты алкогольного рынка. Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным портала, средняя стоимость водки вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка с 517 до 566 рублей, бренди с 375 до 403 рублей.

Рост обусловлен инфляцией, внешнеторговыми и финансовыми ограничениями, подорожанием импортного оборудования, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% и рядом других факторов, отметил представитель виноторговой компании Fort Руслан Брагин.

По его оценке, цены на водку, бренди и коньяк вырастут на 10% в большинстве магазинов, что не будет критичным для отрасли.

Председатель президиума АКРТ Игорь Караваев заметил, в свою очередь, что не видит дополнительных предпосылок к значительному росту цен на крепкий алкоголь во втором полугодии.

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Торговые сети, отметил эксперты, будут вести переговоры с поставщиками и примут меры к тому, чтобы сохранить минимальные закупочные цены как можно дольше.