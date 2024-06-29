Миллиардер Баффет раскрыл, что станет с его деньгами после смерти

Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, что после его смерти почти все деньги достанутся специально созданному фонду. Попечителями выступят трое детей Баффета. Об этом богач с состоянием в 128 млрд долларов рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Инвестор-миллиардер конвертирует 8,67 тыс. акций A (c правом голоса) в 13,01 млн акций B (дивиденды). Затем он пожертвует конвертированные акции (они оцениваются в 5,3 млрд долларов) пяти благотворительным фондам, среди которых Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также фонды родственников Баффета.

Однако пожертвования Баффета в Фонд Билла и Мелинды Гейтс прекратятся после его смерти. В интервью миллиардер сказал, что все его состояние перейдет в новый благотворительный фонд, которым будут руководить его дочь и двое сыновей — Сьюзи, Говард и Питер. Сейчас они также возглавляют благотворительные фонды.

Баффет отметил, что в мире 8 млрд людей, и им необходимо помочь. Дети должны будут сами решить, на какие благотворительные цели пойдут деньги.

В настоящее время собственность Баффета в Berkshire Hathaway состоит из 208 тыс. акций A и 2,6 тыс. акций B. Forbes оценивает состояние магната в 128 млрд долларов.