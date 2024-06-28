Польша предупредила покупателей российского газа об аресте платежей

Польский энергетический концерн Orlen направил предупреждение газовым компаниям Венгрии, Словакии и Австрии о возможном изъятии их платежей «Газпрому» за импорт российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Газета.Ru

Компания требует возмещения убытков, которые она понесла после перекрытия поставок газа из России в 2022 году. Тогда Orlen отказалась перейти на оплату в рублях, поскольку в контракте была прописана другая валюта, и «Газпром» прекратил прокачку. Lenta.ru

В марте сообщалось, что «Газпром» подал в арбитражный суд Петербурга иск к польским Europol Gaz и Orlen. RT на русском