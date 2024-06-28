Работу сервиса «Кухня на районе» приостановят

Роспотребнадзор попросил суд вынести решение о приостановке работы сервиса «Кухня на районе» на 90 суток в связи с продолжением санитарно-эпидемиологического исследования продукции компании. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Роспотребнадзора выступила с таким предложением в ходе заседания в

Люблинском суде Москвы, где рассматривается вопрос о приостановке деятельности сервиса.

«Мы требуем принятия мер в виде временной приостановки деятельности на срок 90 суток», - пояснила представитель Роспотребнадзора.



По ее словам, санитарно-эпидемиологического исследование наличия ботулотоксина в готовом салате, реализованном компанией, а также его компонентах, пока не завершено. При этом проверка показала, что помещение, где готовились салаты, не соответствовало санитарным нормам, сообщает РИА Новости.

Ранее в нескольких регионах России произошла вспышка ботулизма. В Москве, Нижнем Новгороде и Казани сотни человек отравились готовой едой, которую заказывали в сервисах доставки. По предварительным данным, пострадавшее ели «Салат Лобио» с фасолью в «Кухне на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от компании «Гастропорт».

В СК России заявили о возбуждении дел по статье 238 УК РФ (Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и задержании четырех человек, в том числе фактического руководителя компании - производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.