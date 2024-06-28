«Газпром» окончательно отказался от выплаты дивидендов

Общее годовое собрание акционеров «Газпрома» утвердило майскую рекомендацию совета директоров компании отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Пресс-релиз с такой информацией опубликован на сайте холдинга.

Также собрание согласилось с размерами выплат вознаграждений членам совета директоров, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы.

Об отказе «Газпрома» от дивидендов стало известно в мае. Решение было ожидаемым в связи с результатами деятельности компании. Впервые за четверть века она получила относящийся к акционерам чистый убыток по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО), причем сразу в размере 629 миллиардов рублей. Выручка за тот же период упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона.

Из годового отчета компании стало известно, что добыча природного газа опустилась до рекордно низких 359 миллиардов кубометров. На этом фоне акции «Газпрома» падали до минимума за десять лет.

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Главной причиной такой ситуации стала потеря подавляющей части европейского рынка, заменить который не удается. Поставки в Китай и Среднюю Азию не позволяют компенсировать выпавшие объемы, а нарастить их невозможно из-за отсутствия спроса и инфраструктуры. Чтобы справиться с проблемами, «Газпром» продолжает поиск новых рынков сбыта. На днях компания подписала меморандум о поставках газа в Иран.