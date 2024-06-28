СберСеллер представил новые возможности размещения в Telegram

Топ-менеджер сейлз-хауса выступила на AdIndex City

26 июня состоялась ежегодная конференция по маркетинговым коммуникациям AdIndex City. Кристина Лайус, директор по развитию партнерских отношений и коммуникаций СберСеллера, выступила в секции «Дер-р-ржи курс на систему Медуза. Экскурсия по орбитам планет внутри вселенной Маркетинга влияния» и рассказала об уникальных подходах компании к эффективному использованию инфлюенс-маркетинга. Спикерами конференции также стали Наталья Румянцева из Perfluence, а также представители МегаМаркета, Газпромбанка, «Вкусно и точка» и онлайн-кинотеатра Premier.

Лайус отметила, что СберСеллер предлагает интегрированный подход размещения брендов в рамках Telegram, который объединяет branding- и performance-возможности коммуникации – Brandformance-gram. Спикер отметила, что такая концепция минимизирует потери аудитории на всех этапах воронки благодаря высоким показателям посещаемости и вовлеченности.

Кристина Лайус, директор по развитию партнерских отношений и коммуникаций СберСеллера:

«Концепция Brandformance-gram позволит СберСеллеру создать новую модель взаимодействия с аудиторией, сочетая высокочастотные коммуникации и тактические решения для охвата целевой аудитории. Работая сразу в двух направлениях, мы планируем в рекламных кампаниях клиентов достигать бóльшего баланса и эффективности в brandformance».



В рамках секции спикеры подчеркнули потенциал Telegram Ads. Алексей Резников из Premier высоко оценил возможности привлечения целевой аудитории. Анна Дадаева-Галецкая из Газпромбанка рассказала о значимости работы с блогерами в Telegram для банковского сектора, особенно в контексте CPA-моделей, Дарья Ли из Мегамаркета – о важности постоянного пересмотра и адаптации рекламных кампаний для повышения их эффективности.

Информационные справка:

СберСеллер – собственный сейлз-хаус для реализации рекламного инвентаря компаний и партнеров группы Сбер. СберСеллер отвечает за эффективную монетизацию различных рекламных возможностей своих партнеров: медиаресурсов холдинга Rambler&Co («Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», «Секрет фирмы», портал «Рамблер» и других), медиасервисов компании «Афиша», онлайн-кинотеатра Okko, HiFi-стриминга «Звук», киностудии «Союзмультфильм», IT-компании SberDevices, АНО «Национальные приоритеты», Hyper, Invideo, VideoContact, а также маркетплейсов СберМаркет, МегаМаркет, ЕАПТЕКА. Сейлз-хаус СберСеллер совместно с дочерними компаниями Сбера разрабатывает рекламные продукты и занимается созданием и развитием маркетинговых и рекламных технологий на основе обезличенных и агрегированных данных.