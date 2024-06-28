Россия увеличила добычу газа в 2024 году

Добыча газа в РФ в январе — мае продемонстрировала рост на 8% в сравнении с таким же периодом прошлого года, до 308 млрд кубометров. В минувшем месяце добыча увеличилась на 9,6% год к году, до 55 млрд кубометров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минэнерго.

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Также стало известно об увеличении добычи «прочих производителей» за пять месяцев на 11,6%, до 200,6 млрд кубометров. По словам Виталия Ермакова из ВШЭ, в мае в европейской части России наблюдались аномально низкие температуры. Это и повлияло на увеличение добычи, отметил он. В мае температура воздуха в стране была на два градуса Цельсия ниже климатической нормы, следует из данных «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы).

«Основной рост обеспечила добыча «Газпрома», который мог нарастить производство в мае на 15,6% год к году и на 11,6% в январе — мае, до 200,6 млрд кубометров», — говорится в публикации.



Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что некоторые европейские страны не могут на все 100% отказаться от российского газа. По его словам, отказ возможен, но проблематичен.