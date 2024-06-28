В ФССП рассказали об изъятии имущества Ходорковского*

Приставы взыскали 35 объектов недвижимости, 82 объекта движимого имущества и другие принадлежащие экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом) и бывшему руководителю МЕНАТЕПа Платону Лебедеву активы в счет погашения долгов обоих по решению суда. Об этом рассказал «Интерфаксу» глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Lenta.ru

По словам Аристова, всего в рамках исполнительного производства были взысканы $3,3 млн, 7 млн рублей, 35 объектов недвижимого и 82 объекта движимого имущества, 100% уставного капитала юридического лица, а также имущественные права должников на общую сумму 947,5 млн рублей. Газета.Ru

Кроме того, судебные приставы продолжают работы по взысканию долгов в размере 17,3 млрд рублей с солидарных должников Ходорковского и Лебедева. BFM.RU