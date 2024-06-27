Продлена процедура банкротства Nord Stream 2 AG

Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG - оператора газопровода "Северный поток - 2" - продлена еще на шесть месяцев, до января 2025 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Как следует из сообщения, суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG окончательный мораторий на выплату кредитов. Теперь процедура банкротства продлена еще на полгода - на период с 10 июля 2024 года по 10 января 2025 года.

Временным административным управляющим остается компания Transliq AG.

Ранее "Газпром" в отчете сообщал, что максимальный срок окончательного моратория Nord Stream 2 AG составляет 24 месяца. Он был введен с 10 января 2023 года. До этого действовал промежуточный мораторий на банкротство, который продлевался несколько раз.

22 февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2". На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в связи с ситуацией вокруг Украины.

Генеральный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинул пост главы компании в конце марта 2023 года.

О газопроводе

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Однако 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.