Правительство продлило налоговые льготы на полеты по РФ

Речь о сохранении нулевой ставки НДС на услуги по перевозке через аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО), Крыма и Севастополя. Кроме того, будет сохранена льготная ставка НДС в 10 % для перелетов через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ), сообщают «Ведомости».

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Напомним, что впервые ставка НДС в размере 10% на перелеты через столицу была введена в 2015 году. Нулевая ставка НДС в настоящее время действует на межрегиональных рейсах в обход Москвы, а также на полетах в Крым и Калининград. Эти льготы должны были прекратить действие с 1 января 2025 года.

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В регионах ДФО они действуют бессрочно. Ранее в Госдуме призвали расширить субсидии на авиаперевозки. Депутаты предложили распространить льготы на инвалидов второй группы.