США исключили из санкций проект «Сахалин-2»

Соединенные Штаты разрешили до 28 июня 2025 года поставки нефти с проекта «Сахалин-2» в Японию. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в среду, 26 июня, Минфин США опубликовал обновленный текст генеральной лицензии.

«Все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти с проекта, разрешены до 00:01 по восточному времени 28 июня 2025 года», — отмечается в документе.



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В тексте уточняется, что побочная продукция, добытая на «Сахалин-2», предназначена «исключительно для импорта в Японию».

Напомним, что предыдущая лицензия была выдана 14 сентября прошлого года.