В Польше заявили о возможном аресте платежей в адрес «Газпрома»

Энергетическая компания из Польши Orlen оповестила три европейские корпорации из Австрии, Словакии и Венгрии о том, что их платежи «Газпрому» могут быть арестованы. Эти предприятия занимаются импортом российского газа. Об этом рассказало агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

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Уточняется, что письменные предупреждения обусловлены претензиями к компенсации ущерба, которые Польша понесла после потери поставок российского газа в 2022 году.

Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше

Представители Orlen добавили, что все еще спорят с «Газпромом» по поводу долгосрочного контракта, следует из материала.

В мае российский и польский операторы трубопроводов «Транснефть» и PERN договорились продолжить транзит казахстанской нефти в ФРГ.

В июне сообщалось, что власти Евросоюза и правительства европейских стран ведут с украинской стороной переговоры о продлении соглашения, согласно которому будет осуществляться транзит российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год.

В том же месяце немецкий энергоконцерн Uniper объявил о расторжении долгосрочного газового контракта с «Газпром экспортом».