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Захарова: США санкциями против "Лаборатории Касперского" сводят счеты с конкурентами

Соединенные Штаты санкциями против "Лаборатории Касперского" сводят счеты с конкурентами, это также часть гибридной войны Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях XII Петербургского международного юридического форума.

Захарова назвала цель санкций США против «Лаборатории Касперского»
© РИА Новости

"Были введены санкции США против "Лаборатории Касперского". Мы рассматриваем их как часть противозаконных антироссийских санкционных мер, часть гибридной войны Вашингтона, - отметила дипломат. - Однако помимо отработки русофобской линии, администрация [президента США Джо] Байдена руководствуется вполне себе понятными корыстными мотивами - американцы сводят счеты с теми зарубежными компаниями, которые являются прямыми конкурентами для IT-гигантов Кремниевой долины. В таких случаях Соединенные Штаты прибегают к любой методологии, к недобросовестной конкуренции, все для них идет в дело".

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Мария Захарова
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